استبدال( كوع) خط ناقل 24 بوصه محطة القماير ولا شكاوى من نقص امداد المياه بالمنطقة..

قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان جهود فرقها الهندسيه افلحت فى معالجة مشاكل الخط الناقل شرق مقابر احمد شرفى من قبل( 6) شهور وان المشكلة تم حلها جزريا وابان المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب فى توضيح صحفى اليوم( السبت) ان جهود الهيئة متصله دون انقطاع فى التصدى لمشاكل شبكات وخطوط المياه ومعالجتها بالطرق الهندسيه فى احياء ومناطق الولاية التى ترد منها شكاوى دون تردد بالرغم من شح الامكانيات ونقص المعدات والاليات وقال فى رد على رسالة مواطن يشتكى من نقص امداد المياه فى المنطقة المحيطة بالقماير جراء مشكلة فى (كوع) بخط ناقل 24 بوصه مبينا ان( الكوع) المشار اليه حدثت فيه تسريبات وعلى اثر ذلك خفضت الهيئة ضخ المياه من المحطة بغرض المعالجة موضحا ان فريقا هندسيا نجح فى استبدال (الكوع) بآخر وسط مستنقع من الحشائش قبل ايام منوها الى انه تم التركيب والرصف وان امداد المياه مناسب حاليا دون ان ترد الينا شكاوى من شح او نقص فى امداد للمياه من سكان المنطقة وجدد تاكيده ان الهيئة جهودها مستمره دون توقف فى تشغيل محطات المياه لينعم المواطن بامداد مياه مستقر فى كل مناطق الولاية.

خرطوم نيوز