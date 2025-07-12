والي الجزيرة: تدخلات اليونيسف ستكمل جهودنا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من منظمة اليونسيف برئاسة الأستاذة ميراف ابيبي مدير مكتب اليونيسف بالجزيرة والخرطوم أن تدخلات اليونسيف ستكمل جهود حكومة الولاية لتوفير خدمات الصحة والتعليم والطاقة الشمسية لمصادر المياه .

واستعرض الوالي الجهود المبذولة لإستعادة النظام الصحي وتركيب أكثر من 1500 وحدة طاقة شمسية لمصادر المياه وتركيب 4 مضخات كبيرة لمحطة مياه مدني الرئيسية إضافة لتخصيص ميزانية مقدرة لتوفير الإجلاس المدرسي وتهيئة مطبعة الولاية لطباعة الكتاب المدرسي داعياً اليونيسف للتدخل في المجال الزراعي وبرامج إصحاح البيئة وأعلن دعمه ومساندته للمشاريع التي تنفذها المنظمة في الولاية .

من جانبها أعلنت مدير مكتب اليونيسف بالجزيرة والخرطوم أن إعمار ولايات الخرطوم والجزيرة من ضمن أولويات المنظمات الدولية وأن اليونيسف ستتدخل في محطات المياه وإنفاذ برامج في مجالات الطاقة الشمسية وصيانة وتأهيل المدارس .

وعبرت عن إشادتها بجدية وحرص حكومة الولاية للنهوض بالخدمات الأساسية، مؤكدة وصول العاملين بالمنظمة لإفتتاح مكتب ولاية الجزيرة نهاية الشهر الجاري، ولفتت لأهمية وجود مكتب لليونيسف بالجزيرة لضمان إستمرار وصول المساعدات .

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