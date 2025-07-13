مستشفي الشرطة ببورتسودان: تدشين أجهزة تشخيصية متطورة

تفقد الفريق أول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، السبت، مستشفى الشرطة ببورتسودان ودشن جهازي الأشعة المقطعية و جهاز تفتيت الحصاوي بحضور د/معتصم مصطفى ممثل وكيل وزارة الصحة الإتحادية والفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة/ أمير عبد المنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ محمد أحمد عبد الله الزين مدير الشؤون العامة بالإدارة العامة للخدمات الصحيةواللواء شرطة طبيب يوسف مختار وعدد من القيادات الشرطية.

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها الخدمات الصحية فى ترقية وتطوير العمل الصحى الشرطى ، مشيرا إلى خطة تطوير وتأهيل عدد من مستشفيات الشرطة بالولايات ورفدها بالأجهزة الطبية المتقدمة وقد ظلت تقدم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبى قوات الشرطة والمواطنين بجانب علاجها ورعايتها لمصابي وجرحي معركة الكرامة

من جانبه ثمن ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادي مستوي الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الشرطة بالولايات والتى تعد إضافة نوعية للصحة ، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة الإتحادية والإدارة العامة للخدمات الصحية

اللواء شرطة محمد أحمد عبد الله أشار الى الخدمات المتوفرة بمستشفيات الشرطة بالولايات وقد أصبحت تقدم على أعلى مستويات الخدمة الصحية والطبية على مستوى البلاد وفق خطة محكمة تهدف الي ترقية وتطوير المستشفيات الشرطية بالولايات بتحسين بيئة العمل وإدخال التخصصات الطبية النادرة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة

وتشير متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن جهاز الاشعة المقطعية يعتبر إضافة حقيقية لمستشفى الشرطة ويعتبر من أحدث الأجهزة التشخيصية و يستفاد منه فى معظم أمراض الجهاز العصبي وجراحة العظام ، كما

يعتبر جهاز تفتيت الحصاوي من الأجهزة الحديثة الفعالة التي تستخدم فى جراحة المسالك البولية بدون جراحة أو منظار ، وتساهم هذة الأجهزة الحديثه في توطين العلاج بالداخل وتقليل تكلفة العلاج بالخارج.

المكتب الصحفي للشرطة