وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة السليت بمحلية بحرى ويوجه بإكمال أعمال الصيانةو التوسعة

تفقد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، السبت، قسم شرطة السليت بمحلية بحرى بولاية الخرطوم رافقه الفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية.

وإستمع وزير الداخلية خلال تفقده مبانى القسم الى تنوير متكامل من رئيس القسم حول الإستهداف الممنهج والتخريب الذى طال مرافق القسم من مليشيا الدعم السريع الإرهابية والتى إستهدفت كافة مقار قوات الشرطة الخدمية والجنائية ، ووجه وزير الداخلية بالشروع الفورى فى إعادة تأهيل القسم حتى يواصل فى تقديم خدماته الشرطية الجنائية والخدمية الى مواطنى المنطقة ويعزز من العملية الأمنية ويبث الطمأنينة فى نفوس أهل المنطقة.