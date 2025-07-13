جامعة القرآن الكريم.. متابعة المسيرة الأكاديمية والإدارية من داخل أمدرمان

عقد مجلس أساتذة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اجتماعه الأول للعام 2025م السبت 12 يوليو 2025م، في مقر رئاسة الجامعة بأم درمان شارع الموردة.

ترأس الاجتماع البروفيسور محي الدين عبدالله حسن، مدير الجامعة ورئيس المجلس، وبحضور نائبه الدكتور صلاح الدين الهادي حسين، وأمين الشؤون العلمية الدكتور أيوب عبدالله علي، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن صديق محمد، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات والعمادات والمراكز ورؤساء الأقسام العلمية. وقد عُقد الاجتماع حضورياً وعبر تطبيق Google Meet.

أشاد مدير الجامعة البروفيسور محي الدين عبدالله حسن وخلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الجامعة لمتابعة مسيرتها الأكاديمية والإدارية من داخل مقراتها الأساسية، في رئاسة الجامعة بشارع الموردة ومركز الطالبات جوار بوابة عبد القيوم ومركز الطلاب بالمدينة الجامعية بالثورة.

وأشار إلى جهود تهيئة البيئة الجامعية وتنظيفها وإصلاح ما دمرته الحرب، مقدماً الشكر والتقدير للطلاب، والطالبات، والأساتذة، والموظفين، والعمال على جهودهم الجبارة لاستئناف الدراسة.

كما استعرض مدير الجامعة ملامح السياسة الإدارية وتقرير الأداء خلال الفترة الماضية، مثمناً انتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف المحاور، داعياً الله عز وجل أن يحقن الدماء ويُبسط الأمن والأمان والاستقرار في وطننا السودان.

واستعرض الاجتماع الأجندة المدرجة في جدول أعماله، والمتمثلة في إجازة محضر الاجتماع السابق وإجازة نتائج كلية الدراسات العليا للطلاب السودانيين والأجانب في مرحلتي الدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى نتيجة طلاب وطالبات كلية الشريعة بفرع بورتسودان.