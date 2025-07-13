سلمى المبارك تؤكد دعم الحكومة لخطة إعادة الإعمار بجامعة إفريقيا العالمية

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة إفريقيا العالمية د سلمى عبدالجبار المبارك، السبت، مدير جامعة إفريقيا العالمية بروفسور حاتم عثمان محمد خير.

وبحث اللقاء الأنشطة الأكاديمية والوضع المالي والإداري بالجامعة علاوة على مصفوفة الاحتياجات الفعلية في أعقاب تداعيات الحرب وما تعرضت له الجامعة من تعديات كبيرة من قبل المليشيا المتمردة أدت إلى تدمير ممنهج طال معظم بنيات الجامعة الأساسية.

وأكدت عضو المجلس السيادي سعيها الجاد عبر لجنة إعادة الإعمار المشكلة من قبل مجلس الآمناء العمل على رفع مستوى التنسيق لحشد إمكانيات الحكومة والمنظمات الإقليمية والدول المانحة من أجل تسريع خطوات إعادة بناء وتأهيل الجامعة.

كما أبدت د. سلمى اهتمامها بمتابعة جهود معالجة أوضاع الجامعة لاستعادة موقعها الريادي ومواصلة مسيرتها التعليمية في نشر الوعي والمعرفة على الصعيدين المحلي والاقليمي.

من ناحيته، أوضح مدير جامعة أفريقيا العالمية بروفسور حاتم عثمان محمد في تصريح صحفي أنه أطلع عضو مجلس السيادة د. سلمى على سير الامتحانات المقرر انعقادها في الخامس عشر من يوليو الحالي في (18) مركز داخل وخارج البلاد.