ما هي أسباب إرتفاع أسعار السكر بسوق مدني؟

حيث أوضح التاجر حسن صالح صاحب محلات (أولاد صالح) إن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بمدني اليوم 145 ألف جنيهاً وأرجع تفاوت أسعار السكر بين الولايات للترحيل مشيراً إلى أن سعر جوال السكر اليوم بورتسودان 128 ألف جنيهاً والترحيل لمدني 11 ألف جنيهاً مؤكداً وفرة جميع السلع الإستهلاكية بسوق مدني وإستقرار الأوضاع الأمنية.