سياسية
ما هي أسباب إرتفاع أسعار السكر بسوق مدني؟
وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة خلال جولته يوم السبت داخل سوق مدني العمومي على إنسياب السلع الإستهلاكية وتوفرها وحركة البيع والشراء وأسباب إرتفاع أسعار سلعة السكر والحالة الأمنية بالسوق.
حيث أوضح التاجر حسن صالح صاحب محلات (أولاد صالح) إن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بمدني اليوم 145 ألف جنيهاً وأرجع تفاوت أسعار السكر بين الولايات للترحيل مشيراً إلى أن سعر جوال السكر اليوم بورتسودان 128 ألف جنيهاً والترحيل لمدني 11 ألف جنيهاً مؤكداً وفرة جميع السلع الإستهلاكية بسوق مدني وإستقرار الأوضاع الأمنية.
لفت التاجر صديق عباس للإستقرار الأمني الذي تنعم به الولاية وإستقرار التيار الكهربائي وتوفر كافة السلع الإستهلاكية وتحسن حركة البيع والشراء.
سونا