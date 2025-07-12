والي الجزيرة يعلن إعفاء أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية حتى الجامعة من الرسوم

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه السبت بوفد من منظمة الشهيد برئاسة اللواء الركن مهلب حسن أحمد علي المدير العام للمنظمة إعفاء أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية حتى الجامعة من الرسوم .

مؤكدا التنسيق المحكم بين حكومة الولاية ومنظمة الشهيد بالولاية في دعم أسر الشهداء ورعايتهم وتفقدهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها المنظمة داعياً للمزيد من الدعم المركزي لأسر الشهداء وقال إن الشهداء يستحقون التقدير والثناء ودعم أسرهم .

من جانبه عبر المدير العام لمنظمة الشهيد عن شكره لإنسان الجزيرة وحكومة الولاية لاهتمامهم ورعايتهم أسر الشهداء، معدداً الترتيبات الجارية لإيجاد سكن للشهداء ومضاعفة الدعم وتمليكهم مشاريع إنتاجية .