اختصار المسافة مع نهر النيل .. والي البحر الأحمر يشيد بالجهود التي تسهم في فتح عقبة ياس

أشاد والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور بالمجهود الشعبي والفني لفتح عقبة ياس والتي تسهم في دعم الاقتصاد بالاضافة الى تسهيل حركة المركبات بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

ووقف خلال زيارته التفقدية السبت برفقة عدد من مدراء الشركات وقادة الإدراة الأهلية لمحلية القنب والاوليب، على المراحل النهائية لفتح طريق عقبة ياس القومي .

واكد على وقوف مجلس السيادة وحكومة الولاية خلف مشروع طريق عقبة الياس بإعتباره طريق قومي من شأنه الدفع بعجلة الإستثمار بالمنطقة بصورة تلبي تطلعات المواطنين .

واشار إلى إلتزام حكومة ولايته بسفلتت 3 كيلو وهي مسافه طريق العقبة الأساسي من الطريق الرابط بين البحر الأحمر ونهر النيل، كما أن مستقبلا سيتم العمل على إيجاد آليات لسفلتت كل الطريق حتى يحقق جدواه الاقتصادية.

وقال الوالي ان فتح طريق عقبة ياس القومي سيسهم في تسهيل حركة نقل إنتاج الذهب من مناطق الإنتاج الى مواقع الطواحين حتى يكون جاهز للتصدير وبالتالي دعم الاقتصاد بجانب تسيير عربات نقل الفواكه من ولاية نهر النيل لولاية البحر الأحمر وبالعكس، مبينا ان الطريق الذي من شأنه اختصار المسافة سوف يكون متاح لحركة كافة المركبات عقب إكتمال اعمال السفلتة قريبا .

فيما أثنى ناظر قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة على محمود على جهود مجلس السيادة وحكومة ولاية البحر الاحمر الداعمة لمشروع عقبة ياس القومي لاهميته، مشيدا بجهود العاملين واللجنة الفنية مبينا ان الطريق من شأنه ان يسهم في دعم حركة الإقتصاد بالبلاد، حيث ان المشروع الذي وصل لمراحله النهائية قبيل السفلتة يحتاج إلى مزيد من الدعم وتوفير الآليات لمواصلة العمل حيث لم يتبقى الا القليل.