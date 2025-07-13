بيان مهم من وزير المعادن السابق محمد بشير ابونمو

هنالك لغط كثيف فى الميديا خلال اليومين الماضيين عن تعين وزير المعادن عن حصة حركة تحرير السودان بقيادة مناوى ، ولعلم الجميع ارجو ان اوضح الاتى :

١- ان سلطة الترشيح لاى حصة فى الحكومة هى من صلاحية مؤسسات الحركة ( او هكذا يجب ان تكون حسب النظام الاساسى ) ويبتدرها رئيس الحركة .

٢- بهذا الخصوص تم إبلاغي من رئيس الحركة بتبديلى كوزير فى الدورة الجديدة فى حكومة الفترة الانتقالية المرتقبة برئاسة دولة رئيس الوزراء البروف / كامل ادريس

٣- بناءً على الفقرة أعلاه (٢) قام رئيس الحركة القائد / منى اركو مناوى بترشيح شخص آخر من عضوية الحركة لموقع وزير المعادن وهو الرفيق / نورالدائم محمد احمد طه

٤- على ضوء ذلك يُرجى ان يفهم الجميع انى لست طرفاً ولن اكون طرفاً فى اى لغط يدور الان فى الميديا ، لان هنالك من يجتهد لربطى بهذه الحملة حتى من داخل الحركة لاغراض يهمهم كأشخاص ، وارجو ان يتجاوز الجميع هذه المحطة ويتجهوا نحو الهدف الاستراتيجى الذى ينتظرنا وهو الاستمرار فى دعم معركة الكرامة بكل فصائلها وخاصة القوات المسلحة والمشتركة وكل القوات المساندة لدحر التمرد المجرم وانقاذ البلاد من الغزو

وعاش السودان حراً ومستقلاً رغم كيد الاعداء

محمد بشير ابونمو

مساعد رئيس حركة تحرير

السودان للعلاقات الخارجية

وزير المعادن السابق

الاحد ١٣ يوليو ٢٠٢٥