ثقافة وفنون

العمر مجرد رقم.. شاهد نرمين الفقي تبهر الجماهير بلياقتها البدنية

2025/07/14
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شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها، أحدث ظهور لها، عبارة عن صور جديدة، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، وأثناء ممارستها التمارين الرياضية.

وشاركت نرمين، الصور، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت خلالها بملابس رياضية، ارتدت فيها “توب” قصير مكشوف البطن، و”بنطلون”.

وجاءت بعض التعليقات على صور الفنانة، ما بين: “يا جمالو”، “العمر مجرد رقم”، “الله أكبر عليكي يا فنانة”، “أعظم ما أنجبت مصر”، “ما شاء الله ربنا يحفظك”.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نرمين الفقي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار اللون الوردي الناعم للشفاه.

كما اختارت نرمين الفقي، تسريحة كاجوال ومختلفة تتناسب مع إطلالتها الصيفية.

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صدى البلد

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