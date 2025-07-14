داليا البحيري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر إنستجرام – صورة

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت البحيري في الصور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت بدلة أنيقة مكشوفة البطن، مع تسريحة شعر ناعمة منسدلة على الأكتاف، أبرزت فيها أناقتها وجاذبيتها.

تُعتبر داليا البحيري من الفنانات اللاتي يتميزن بذوق رفيع في اختيار إطلالاتهن المختلفة، ودائمًا ما تحرص على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها وأناقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صدى البلد