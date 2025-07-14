“ممنوع من الكلام”.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان القدير لطفي لبيب عن تعرضه لوعكة صحية و نقله المستشفى.

أضاف لطفي لبيب ” أنا بخير ولكنى ممنوع من الكلام ، و إن شاء الله أكون كويس ادعولي.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم “مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

صدى البلد