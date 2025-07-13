جبريل ابراهيم: زفّت حركة العدل والمساواة السودانية قائدها بمحور كردفان، الجنرال الطاهر عرجة

كتب الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية: مع أصيل شمس أم صميمة، سطّر أشاوس القوات المشتركة ملحمة استبسال استثنائية، ستظل خالدة في ذاكرة الشعب السوداني ووجدانه لأجيال قادمة.

زحفت عصابات التمرد، طمعًا في تشديد الخناق على عاصمة عروس الرمال، غير أن عزيمة هذا الشعب الأبيّ، وإرادته الصلبة، أعظم من أن تستوعبها دولة العدوان، وأشدّ بأسًا من أن تُقاوَم.

ومهرًا لهذا الانتصار الأحمر، زفّت حركة العدل والمساواة السودانية اليوم قائدها بمحور كردفان، الجنرال الطاهر عرجة، أحد فرسان معركة الكرامة، شهيدًا في ميادين الشرف والعز. كانت للشهيد صولات مشهودة في محور الفاو، وتحرير مدني، مرورًا بالخرطوم والدبيبات، فكان مثالًا للفداء والبطولة والإقدام.