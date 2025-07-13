مناوي: نؤكد على أهمية تطوير رؤية الكتلة الديمقراطية للحل الشامل

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

عقدنا اليوم اجتماعآ هاما للجنة السياسية للكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير ، حيث ناقشنا المستجدات الراهنة في المشهد السياسي ، بالإضافة إلى جهود تشكيل مجلس الوزراء ، كما تناولنا الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تعاني منها بعض المدن المحاصرة ” الفاشر مثالآ ” والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتعزيز التحول الديمقراطي في السودان نؤكد على أهمية تطوير رؤية الكتلة الديمقراطية للحل الشامل في البلاد و نعمل بجد من أجل مستقبل أفضل لجميع السودانيين.

رصد – “النيلين”