سياسية

مناوي: نؤكد على أهمية تطوير رؤية الكتلة الديمقراطية للحل الشامل

2025/07/13
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
عقدنا اليوم اجتماعآ هاما للجنة السياسية للكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير ، حيث ناقشنا المستجدات الراهنة في المشهد السياسي ، بالإضافة إلى جهود تشكيل مجلس الوزراء ، كما تناولنا الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تعاني منها بعض المدن المحاصرة ” الفاشر مثالآ ” والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتعزيز التحول الديمقراطي في السودان نؤكد على أهمية تطوير رؤية الكتلة الديمقراطية للحل الشامل في البلاد و نعمل بجد من أجل مستقبل أفضل لجميع السودانيين.
رصد – “النيلين”

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