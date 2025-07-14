وزير التربية والتعليم بالخرطوم يخاطب ورشة قانون التعليم الخاص والإجراءات الإدارية

اشاد وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد بالورشة متحدثا عن قانون التعليم وقانون التعليم الخاص والذي بدأ من العام 1927 الي اخر قانون للتعليم سنة1992 وقانون 2015 وابدي بعض الملحوظات حول الإجراءات الإدارية في قانون التعليم الخاص .

كما تم وضع برنامج لعدد أربعة ورش خاصة بمديري المدارس الخاصة على مستوى المحليات تعقد اعتبارا من السابع عشر من يوليو بمدارس التعليم الأجنبي ومدارس محلية كرري ثم تليها مدارس ام درمان وامبدة وبعدها مدارس شرق النيل وبحري .