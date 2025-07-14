سياسية
وزير التربية والتعليم بالخرطوم يخاطب ورشة قانون التعليم الخاص والإجراءات الإدارية
انعقدت ورشة عمل حول قانون التعليم الخاص والإجراءات الإدارية والتي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الخاص برئاسة مدير الإدارة الدكتور عمار زكريا واداراته التعليمية بقاعة الشهيد علي الجيلاني بالوزارة ببحري صباح الأحد .
بتشريف وزير التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد وبحضور هياكل التعليم الخاص على مستوى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالولاية ومديري التعليم الخاص بالمحليات ومساعد مدير التعليم الخاص للإحصاء والمساعد الفني والمساعد الإداري ومساعد شئون الطلاب بالإضافة لمشرفي المحليات .
اشاد وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد بالورشة متحدثا عن قانون التعليم وقانون التعليم الخاص والذي بدأ من العام 1927 الي اخر قانون للتعليم سنة1992 وقانون 2015 وابدي بعض الملحوظات حول الإجراءات الإدارية في قانون التعليم الخاص .
أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة عمار زكريا أن الورشة ناقشت قانون التعليم الخاص والإجراءات الإدارية وتم تشكيل لجنة لرفع التوصيات .
كما تم وضع برنامج لعدد أربعة ورش خاصة بمديري المدارس الخاصة على مستوى المحليات تعقد اعتبارا من السابع عشر من يوليو بمدارس التعليم الأجنبي ومدارس محلية كرري ثم تليها مدارس ام درمان وامبدة وبعدها مدارس شرق النيل وبحري .
تميزت الورشة بمشاركة واسعة ومداخلات قيمة حول القانون والإجراءات الإدارية.
سونا