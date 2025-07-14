أكثر من 90 ألف طالب يكملون إجراءات التقديم الإلكتروني في الدور الأول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انتهاء فترة التقديم الإلكتروني للقبول العام (الدور الأول) للدفعة المؤجلة من حملة الشهادة السودانية للعام 2023، وما يعادلها للشهادات العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال تسلُّم وكيل الوزارة، بروفيسور محمد حسن دهب، تقرير ختام التقديم من المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد، المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات.

وأوضح الدكتور بابكر حسين بأن التقديم الإلكتروني قد بدأ في 28 يونيو، وأن الوزارة مدّدت فترة التقديم لأيام إضافية، انتهت في 10 يوليو الجاري، مما أتاح الفرصة لغالبية الطلاب من إكمال إجراءاتهم بسهولة ويُسر.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين فاق التوقعات، حيث أكمل أكثر من 90 ألف طالب وطالبة عملية التقديم الإلكتروني بسلاسة، وذلك بفضل متابعة الوزارة ومعالجتها لأية عقبات واجهتهم.

من جانبه، أشار بروفيسور دهب إلى أن نجاح التقديم الإلكتروني يعكس رغبة الطلاب السودانيين، من داخل البلاد وخارجها، في مواصلة تعليمهم داخل الوطن، مؤكدًا عراقة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وقدرتها على استيعاب الطلاب والمساهمة الفعّالة في بناء مستقبلهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تعبّر عن عزيمة المؤسسات التعليمية والطلاب وأسرهم على إعادة بناء ما دمرته الحرب، وان التعليم ينتصر على الخراب والدمار.

واشاد بانتصارات القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى في دحر المليشيا المتمردة، وبالجهود المبذولة لاستعادة الخدمات في المناطق التي تقع فيها المؤسسات.