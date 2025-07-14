الاعيسر: المليشيا الإرهابية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2637 بفك الحصار عن الفاشر

أكد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار آير حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه أداء المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتي تضطلع بدورها تجاه المتأثرين بتداعيات الحرب وانتهاكات المليشيا المتمردة.

وإطلع عقار لدى لقائه الأحد، رئيس المفوضية جمعة الوكيل الإعيسر على سير العمل بالمفوضية خاصة في قطاعات دارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة وآبيي.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن المليشيا الإرهابية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2637 بفك الحصار عن الفاشر مما فاقم الأوضاع بشكل كبير وساهم في تدهور الحالة الإنسانية واستهداف المدنيين في معسكرات النزوح.

وأوضح جمعة أن هناك تدهوراً خطيرا للأوضاع في كادقلي والدلنج نتيجة الحصار الذي فرضته مليشيا آل دقلو الإرهابية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو مما يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني.