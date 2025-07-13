رئيس الوزراء يلتقي والي ولاية غرب كردفان ويطلع على مجمل الأوضاع بالولاية

اطلع رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان، خاصة الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الجنجويد في حق المواطنين، معبرًا عن انشغاله بقضايا وهموم الولاية ومتابعته لما يجري فيها.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان الأحد، والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن م. حقوقي محمد آدم محمد جايد، واستمع إلى تنوير عن الأوضاع الإنسانية وسير الحياة بشكل عام بالولاية.

وقال الوالي في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول كل ما يجري من أحداث بالولاية خاصة الأحداث الأخيرة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى تفهما وتفاعلا مع قضايا الولاية وأنه يتابع عن كثب ما يدور بالولاية.