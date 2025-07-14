صعوبات يواجهها اللاجئين السودانيين في جنوب السودان وخاصة في منطقة المابان

التقى وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين، بمكتبه الأحد بمباني وزاة الخارجية بالسيد مامادو ديان بالدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين حكومة السودان والمفوضية السامية للاجئين خاصة في جانب تقديم المساعدات اللازمة للراغبين في العودة الطوعية في دول الجوار.

وتطرق اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللاجئين السودانيين في جنوب السودان وخاصة في منطقة المابان.