تدشين برنامج الحوالات النقدية للأم والطفل بمحليتي بلدية ووسط القضارف

دشّن الأستاذ حسن تاج الدين عائس، ممثل والي القضارف أمين عام حكومة الولاية بالنيابة، بقاعة أمانة الحكومة، برنامج الحوالات النقدية للأم والطفل (MCCT)، الذي يستهدف 20 ألف من الأمهات والأطفال بمحليتي بلدية القضارف ووسط القضارف، بمعدل 10 آلاف مستفيدة في كل محلية.

يأتي البرنامج بشراكة بين وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية ومنظمة اليونيسف، وينفّذه صندوق إعانة المرضى الكويتي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وسط حضور واسع من قيادات حكومة الولاية وممثلي الشركاء.

وأكد ممثل والي القضارف خلال كلمته أن البرنامج يمثل إضافة نوعية في جهود تحسين صحة الأمهات والأطفال، ودعم الإستقرار الصحي والاجتماعي، مشيراً إلى أهمية توسيع التجربة لتشمل محليات الولاية الأخرى، لما لها من أثر مباشر في تحسين المؤشرات الصحية وإحداث حراك اقتصادي في المجتمعات المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية، أن البرنامج يُعد إحدى الحزم المتكاملة لمحاربة الفقر وتقليل وفيات الأمهات ومضاعفات الحمل وسوء التغذية عند الأطفال، مبيناً أن البرنامج يستمر لثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 21.6 مليون دولار، يتم فيها منح كل مستفيدة 30 دولاراً شهرياً.

وأشار إلى أن القابلات يمثلن حجر الزاوية في تنفيذ البرنامج، مؤكداً أن الوزارة أجرت دراسات وأبحاث ميدانية دقيقة لضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وشكر جميع الإدارات والشركاء على دورهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية والصحية.

وأكدت ممثلة اليونيسف، نصرة أسلان، وممثلة صندوق إعانة المرضى، معزة فكي، أن البرنامج يمثل منصة أساسية لحماية النساء الحوامل والأطفال خلال أكثر الفترات حرجاً في حياتهم، ويسهم في تحسين خدمات المتابعة الصحية وتسجيل المواليد، موضحتين أن عملية التسجيل واستقبال الشكاوى ستنطلق خلال الفترة من 19 وحتى 28 يوليو الجاري، بالتعاون مع حكومة الولاية.