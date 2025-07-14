شاهد بالفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء “سماحة” تهاجم اللاعب أطهر الطاهر: (ظالم وشليق.. عامل فيها نمبر ون وجيت الطيش)

هاجمت الممثلة ومشجعة نادي الهلال السوداني, الشهيرة سماحة صلاح مكي, لاعب الفريق السابق أطهر الطاهر, وذلك عبر حوار تلفزيوني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت المشجعة الحسناء ضيفة على قناة الزرقاء, وتحدثت “سماحة”, عن اللاعب السابق أطهر الطاهر, وضياعه لركلة الجزاء الشهيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

المشجعة وصفت لاعب الطرف الأيمن السابق بالظالم مؤكدة أنه ظلم جيل كامل في الهلال, بعد إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بتأهل فريقه.

وقالت الممثلة الحسناء بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أطهر الطاهر, ظالم وشليق.. عامل فيها نمبر ون وجيت الطيش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين