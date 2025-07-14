قوات الاحتياطي المركزي لواء الشهيد الفريق عمر حمودة قطاع الخرطوم تنظم طابور سير بمنطقة جبرة والصحافة

في إطار استعداد القوات وتاكيد جاهزيتها لمتطلبات المرحلة القادمة وتعزيزا لجهود أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والإستقرار والطمأنينة والمساهمة في تطبيع جهود الحياة المدنية نفذت قوات الإحتياطى المركزي لواء الشهيد الفريق / عمر حموده قطاع الخرطوم يوم امس طابور سير بمنطقة جبرة والصحافة بقيادة اللواء شرطة/ قمر أحمد السيد قائد قوات الإحتياطي المركزي وقد خاطب قائد قوات الاحتياطي المركزي الطابور مشيدا باستبسال القوات ودورها الكبير علي مستوي جميع محاور القتال والقطاعات المختلفة بجانب دور الإحتياطي المركزي المهم في إسناد قوات الشرطة فيما يلي عمليات الأمن الداخلي ناقلا لهم تحيات واشادة القياده بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة حاثا القوات ببذل مزيدا من الجهد والعطاء حتي ينعم الوطن بالامن والإستقرار مترحما علي أرواح الشهداء في معركة الكرامة وقوات الشرطه وعلي رأسهم الفريق عمر حموده وداعيا الشفاء العاجل للجرحي وعودة الاسري والمفقودين

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الخطوة وجدت الإشادة والترحيب من المواطنين معربين عن شكرهم وتقديرهم لقوات الشرطة وقوات الإحتياطي المركزي لدورهم الكبير في العمليات الحربية وقتالهم جنبنا جنب مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها في حرب الكرامة الوطنية وتطهير البلاد من دنس المليشيا المتمردة بجانب المشاركة في عمليات الأمن الداخلي.

المكتب الصحفي للشرطة