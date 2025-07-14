شاهد بالفيديو.. أمسكها من “وسطها”.. الفنان طه سليمان يدخل في وصلة رقص مثيرة مع راقصة مصرية وساخرون: (جبتها وارمة يا سلطان)

أثارت إحدى فقرات الحفل الأسطوري الذي أقامه الفنان السوداني, الشهير طه سليمان, بالعاصمة المصرية القاهرة, ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالسلطان, كان قد أحيا حفل الجمعة الماضية حضره جمهور غفير من السودانيين, بالقاهرة.

وظهر طه سليمان, في وصلة رقص مثيرة مع إحدى الراقصات المصريات, وأمسكلها من “وسطها”, مشاركها الرقص وذلك أثناء تقديمه إحدى أغنياته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد قابل المعلقون اللقطة بسخرية واسعة, حيث كتب أحدهم ساخراً: (جبتها وارمة يا سلطان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين