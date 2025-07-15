بالصور.. تاليا ابنة تامر حسني تخطف الأنظار وتتصدر الترند.. والجمهور: «نسخة من أبوها»

خطفت تاليا، ابنة الفنان تامر حسني، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، في أحدث ظهور لها، حيث أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، حيث تصدرت التريند على السوشيال ميديا، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال تاليا، ولافتين إلى أنها كبرت بشكل ملحوظ. كما أبدى كثيرون دهشتهم من الشبه الكبير بينها وبين والدها تامر حسني ووالدتها بسمة بوسيل.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :«توتا كبرت مشاء الله عروسة حلوة»، وقالت اَخرى :«شبه ماماها وباباها ماشاء الله تبارك الرحمن حلوه وجميله»، وقال اَخر :«تاليا نسخه من باباها».

وكان طرح تامر حسني، برومو كليب أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان محمد منير، والتي جاءت بعنوان «الذوق العالي»، حيث من المقرر أن تطرح غدا 15 يوليو الجاري، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

المصري اليوم