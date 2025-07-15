بابكر حمدين المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ينعي الشهيد الجنرال الطاهر عرجة

الشهيد البطل الجنرال الطاهر عرجة قائد قوات حركة العدل والمساواة محور كردفان والقوات المشتركة بمتحرك الصياد الذي استشهد أمس الأحد الموافق ١٣يوليو ٢٠٢٥م في معركة أم صميمة بولاية شمال كردفان، بعد أن قدم تضحيات وبطولات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، قاتل المليشيا بشراسة وشجاعة منقطعة النظير في محور القطاع الشرقي الفاو وكذلك ولاية الجزيرة، وأبلى بلاء حسناً في تحرير ود مدني، ثم مشاركا فك الحصار علي مدينة الأبيض وقاتل بضراوة حتى وصل مدينة الدبيبات إستشهد بمنطقة ام صميمة وهو يمني نفسه بالعبور إلى تحرير كردفان وصولاً الى دارفور من دنس المليشيا ، حيث جعل جسده الطاهر جسرا لهذا العبور وجعل دمائه شعلة متقدة تضيئ للأجيال القادمة طريق العزة والكرامة.

اليوم يوماً حزينا فقدنا فيه بطلا من أبطالنا ورمزاً من رموز الثبات وقائداً فذاّ يشار له بالبنان وهو سليل الشهداء ابن الشهيد عرجة الذي أستشهد مناضلا في هذا الطريق.

أعزي نفسي ورفاقى في قيادة حركة العدل والمساواة والقوات المشتركة وأسرة الشهيد ورفاقه وجميع معارفه داخل وخارج البلاد.

نسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم ذويه وأهله ورفاقه الصبر والسلوان.

إعلام حركة العدل والمساواة السودانية