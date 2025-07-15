مدير الإدارة العامة للمرور: الدعم الكامل لدور المرأة في الشرطة

عقدت الإدارة العامة للمرور إجتماع هيئة القيادة لمديري إدارات المرور السريع والداخلي بالولايات برئاسة اللواء شرطة حقوقي د /سراج الدين منصور خالد / مدير الإدارة العامة للمرور وبحضور اللواء شرطة/ البكري عبدالرحيم أبوحراز مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ فيصل كباشي مدير دائرة المرور السريع إلى جانب مديري الدوائر والإدارات المرورية بمختلف ولايات البلاد.

إستعرض الإجتماع تقارير الآداء وسير العمل الميداني بالولايات حيث وقدم مديرو المرور تقارير مفصلة شملت تقييم آداء التفويج للعام الجاري ومراجعة الجوانب الإدارية والفنية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المرورية

وأكد اللواء سراج الدين خلال الإجتماع أهمية تسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمات مرورية متميزة وميسرة للمواطنين مشددا على حسن التعامل مع طالبي الخدمة وتكثيف الإنتشار المروري وتفقد القوات ميدانيا لمعالجة التحديات على الأرض

وثمن الجهود و الآداء الوظيفي لجميع إدارات المرور الداخلي والسريع في كل الولايات مشيدا بما بذلوه من مجهودات مقدرة خاصة في ظل التحديات الراهنة وأشاد بإدارات مرور ولايات الخرطوم وكسلا ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية لما قدمته من جهود مهنية متميزة أسهمت في الحفاظ على إنسياب حركة السير واستمرارية الخدمات.

وأشاد كذلك بمبادرة من أجلهن واصفا إياها بأنها مبادرة نوعية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والمروري ومؤكدا دعمه الكامل لدور المرأة في الشرطة ولا سيما شرطة المرور لما تقدمه من مساهمات فاعلة في مجالات التوعية والتثقيف

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الاجتماع خلص إلى عدد من القرارات الهادفة لتجويد الآداء المروري من بينها تفعيل الشراكات مع المجتمع المحلي وشركاء الطريق وتكثيف جهود التوعية للحد من الحوادث وزيادة برامج الثقافة المرورية

والجدير بالذكر أن مدير الإدارة العامة للمرور وأعضاء هيئة القيادة زاروا مقر الإدارة بضاحية سوبا بالخرطوم حيث وقفوا على سير العمل في المرحلة الثانية من عمليات الصيانة والتأهيل.

المكتب الصحفي للشرطة