لقوات الدفاع المدني و اليونسكو .. حماية التراث القومي وتأمين المتاحف والمواقع الأثرية

التقي الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني. بالسيد أحمد جنيد سوروش ولي مدير مكتب اليونسكو بالسودان تم خلال الزيارة التباحث حول تطوير العلاقات ودفع سبل التعاون بين الجانبين في مجالات الحد من مخاطر الكوارث و حماية التراث القومي وتأمين المتاحف والمواقع الأثرية والمنشأت التعليمية المختلفة.

من جانبه أكد مدير مكتب اليونسكو إستعداد المنظمة لتقديم كافة المساعدات الممكنة في عملية الحد من مخاطر الكوارث. وطالب بربط مواقع التراث والمتاحف ومقار التعليم بمركز الإنذار المبكر للحد من المخاطر مع كامل أستعدادهم لدعم عمليات التدريب ورفع القدرات وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الدفاع المدني قدم الشكر لمدير مكتب اليونسكو لمبادرته القيمة التي تعزز سبل التعاون المشترك ..كما قدم شرحا موجزا عن أنشطة قوات الدفاع المدني الهادفه الي حفظ الأرواح والممتلكات وحماية وتأمين الاقتصاد الوطني ودورها في المشاركة في حرب الكرامة خلال الزيارة تم تنوير مدير مكتب اليونسكو بمركز الإنذار المبكر متعدد المخاطر والذي تم إفتتاحه مؤخرا بمدينة بورتسودان.

المكتب الصحفي للشرطة