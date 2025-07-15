السودان يشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة بنيويورك

يشارك السودان بوفد رفيع المستوى في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2025م، برئاسة السيد محمد بشار محمد آدم، وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار (نحو تعزيز الحلول المستدامة، الشاملة، القائمة على العلم والأدلة لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة) مع التركيز على مراجعة خمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة، تشمل: الصحة، المساواة بين الجنسين، النمو الاقتصادي والعمل اللائق، الحياة تحت الماء، والشراكات الدولية.

وسيقدّم السودان تقريره الوطني الطوعي الثالث خلال المنتدى، مستعرضًا التقدم المحرز والتحديات والدروس المستفادة في تنفيذ أجندة 2030، وذلك في إطار التزامه المستمر بالتنمية المستدامة، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والدول الخارجة من النزاعات.

وضم الوفد السوداني كلًا من الأستاذة انتصار ابراهيم حاج التوم، مديرة إدارة مكافحة الفقر بوزارة المالية ومسؤولة ملف التنمية المستدامة الي جانب أعضاء البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، السيد السفير أبو زيد شمس الدين نائب المندوب الدائم، والسكرتير الثاني هبة جعفر أبو حاج مسؤولة الملف، الذين شاركوا في أعمال المنتدى دعماً لجهود التنسيق الدبلوماسي والفني.

وكان سعادة الوكيل قد وصل إلى نيويورك امس حيث كان في استقباله سعادة السفير أبو زيد شمس الدين، نائب المندوب الدائم، وأعضاء البعثة.

وكان السودان قد قدم تقريره الأول في عام 2018، والثاني في عام 2022.