إنحسار ظاهرة إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة بالشمالية بنسبة 80%

أكد رئيس مبادرة أفراح بلا سلاح بالولاية الشمالية الاستاذ السر إبراهيم أن مبادرة أفراح بلاسلاح تعتبر مبادرة مجتمعية نبعت من مجموعة من الشباب شعارها (عشان تكتمل الفرحة).

وأكد فى تصريح لسونا أن المبادرة تهدف الي مكافحة ظاهرة إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة والتى أصبحت تشكل خطورة بالغة على أمن وإستقرار المجتمع.

وأضاف أن المبادرة وجدت تفاعلا وتجاوبا كبيرا من القوات النظامية والمقاومة الشعبية ومكونات مجتمع الولاية مما أسهم فى إنحسار الظاهرة بنسبة 80% وذلك حسب الاستبيان وإستطلاع الرأى العام والتقييم الذي قامت به المبادرة مؤخرا

وقال إن المبادرة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها التى من بينها تكثيف العمل الاعلامى ولقاءات الأجهزة التنفيذية والشرطية والامنية والعسكرية والمقاومة الشعبية.