والي الشمالية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد هشام بيرم بكابتود

قدم والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، ولجنة امن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا مكاوي الخير، اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد هشام عبداللطيف بيرم بمنطقة كابتود ،الذي استشهد بمناطق العمليات بمحور كردفان.

وترحم والي الولاية على الشهيد هشام وقال لدى مخاطبته أسرة الشهيد انه ظل في قلب المعارك منذ بداية حرب الكرامة حتى نال الشهادة واختاره المولى عز وجل في أعلى مقام.

وأضاف أن استشهاد هشام قيمة كبيرة ودرس لكل العالم وجدد المضي في دحر التمرد وتحرير كل شبر من أرض الوطن دنسته الميليشيا .