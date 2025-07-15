“نقاش معمق ومفتوح”.. اجتماع تنسيقي بولاية القضارف لمناقشة تقوية النظام الصحي

انعقد بقاعة وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الاجتماع التنسيقي للمديرين التنفيذيين، ومديري الشؤون الصحية، ومنسقي الأمراض غير السارية بمحليات الولاية، وذلك برعاية كريمة من د. أحمد الأمين آدم المدير العام للوزارة والوزير المكلف، وإشراف د. إنسام أحمد عثمان مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، وبمشاركة فاعلة من د. سمية عبيدالله مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي، وممثلي الشركاء من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش الاجتماع أهم التحديات والمعوقات التي تواجه النظام الصحي على مستوى المحليات، مركّزًا على قضايا صحة البيئة، وتقييم الهيكل الإداري والخدمات الصحية بكل محلية بما يواكب المتغيرات الصحية والاقتصادية والبيئية.

وأكد د. أحمد الأمين على أهمية هذا اللقاء في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين مكونات النظام الصحي بالمحليات، مشددًا على ضرورة الإستفادة من موارد المجتمع وتوجيهها نحو دعم الخدمات الصحية، بجانب حث الشركاء على تعزيز التدخلات الفنية والمادية التي من شأنها تقوية النظام الصحي ورفع جودة الخدمات.

كما تناول الاجتماع سبل توفير المعينات والمستهلكات الطبية، وضرورة توطين الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية، خاصة في المناطق الطرفية والأكثر هشاشة.

وشهد الاجتماع نقاشًا معمقًا ومفتوحًا بين المشاركين، تناول سبل تجاوز التحديات وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب مقترحات عملية لتطوير البنية الصحية وتحسين كفاءة الأداء الصحي بالمحليات.