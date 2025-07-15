سنار.. تدشين الدفعة الرابعة للمساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية

دشن والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية عبر مفوضية العون الانساني بالولاية بالتعاون مع الشريك الوطني منظمة الاغتنام .

واعرب والي سنار عن شكره لمركز الملك سلمان والمفوضية شاكرا مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية لتدخلاتهم المستمرة في الولاية، كما اشاد بدور الشركاء الوطنيين موجها بالتوزيع الفورى للمساعدات الإنسانية لتصل الى مستحقيها في الزمن المناسب .

من جانبه اعرب مفوض العون الانساني ولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي عن شكره لمنظمة الاغتنام والمفوضية لاهتمامهم بمواطن الولاية فيما يتعلق بالامن الغذائي وكل المساعدات الإنسانية .

واكد على تنفيذ موجهات حكومة الولاية في التوزيع المباشر الى المحليات المستهدفة لتصل للمستحقين وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل لجان القرى والأحياء بالمدن داعيا للتوزيع بعدالة.

وابان بادي ان المساعدات تستهدف 4500 اسرة بمحليات سنار سنجة وشرق سنار والدندر