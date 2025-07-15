سلمى عبدالجبار تشيد بوقوف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة لدحر العدوان وهزيمة مشروع المليشيا الهدام

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك الاثنين، وفد الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة برئاسة المهندس أنور الصديق.

واستمعت سيادتها خلال اللقاء إلى تنوير متكامل حول أهداف وبرنامج عمل الهيئة والمشروعات التي قامت بتنفيذها خلال العامين الماضيين في مجال الإسناد العسكرى والمدني بالإضافة إلى خطة الهيئة للستة أشهر القادمة .

وأشادت عضو مجلس السيادة بوقوف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة والقوات المساندة لدحر المليشيا الإرهابية ومشروعها الهدام، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجهود الشعبية لدعم القوات المسلحة للقضاء على التمرد ودحر العدوان وعودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والبناء.

وأكدت عضو المجلس السيادي دعمها الكامل لبرامج هيئة نصرة القوات المسلحة خلال الفترة القادمة.