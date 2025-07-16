سياسية
كسلا تستضيف اجتماع مديري الهيئات التلفزيونية والاذاعية بالسودان
تستضيف ولاية كسلا الاسبوع المقبل الاجتماع التنسيقي الاول لمديري الهيئات التلفزيونية والاذاعات الولائية بالسودان.
وفي هذا الاطار اطلع اليوم والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق لدى لقائه مدير هيئة اذاعة وفضائية كسلا الاستاذ حيدر عثمان علي ترتيبات الهيئة لاستضافة الاجتماع الذي يجئ بغرض التفاكر والتعارف وتبادل الخبرات في اطار العمل الاعلامي القومي وربط الخطاب الاعلامي المركزي بكل الولايات.
واشار إلى ان الاستضافة للاجتماع تعد شرفا كبيرا للولاية منوها الى البرنامج المصاحب للاجتماع والذي سيتم من خلاله الطواف بالوفد الزائر للولاية لكافة المناطق والمشاريع والخدمات التنموية خاصة الطرق والمياه.
من جانبه رحب الوالي بوفد قادة العمل الاعلامي على مستوى المركز والولايات مؤكدا على اهمية الملتقى والرؤية الاعلامية الموحدة التي سيخرج بها الاجتماع لتعزيز الدور الاعلامي ووحدة الخطاب والرسالة الاعلامية خاصة مع متطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
سونا