البرهان يهنئ الرئيس أردوغان بذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”.

وعبر رئيس مجلس السيادة في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامة الرئيس أردوغان بالصحة والسعادة وللشعب التركي الشقيق، التقدم والنماء، بمناسبة “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الذي سطر فيه الشعب التركي مواقف خالدة في الدفاع عن إراداته الحرة واختياره الديمقراطي.

وأكد البرهان أن هذه المناسبة التاريخية جسدت نموذجاً ملهماً في التلاحم بين القيادة والشعب، وأكدت للعالم أجمع أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن الأوطان تحمى بوحدة صفوف أبنائها ووعيهم بمخاطر التأمر على الاستقرار والأمن.