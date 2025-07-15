إغلاق مفاجئ لمدرسة بالدويم بقرار إداري غامض.. واتهامات بـ”انتهاك حقوق الطلاب”

شهدت مدرسة وكرة بمدينة الدويم (ابتدائي/متوسط) إغلاقًا مفاجئًا صباح اليوم، بعد قرار إداري غامض منح الطلاب إجازة قسرية لمدة 15 يومًا دون مبرر واضح، مما أثار موجة استنكار بين أولياء الأمور والتربويين الذين وصفوا القرار بـ”الاعتباطي” و”المُناقض لسير العملية التعليمية”.

وأكد الأستاذ حمد النيل محمد علي العضو بالمجلس التربوي للمدرسة، لـ(التيار) أن القرار صدر فجأةً صباح اليوم بتعليمات مباشرة من وزير التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض إلى مدير تعليم محلية الدويم، دون إعلان الأسباب أو توجيه أي إنذار مسبق.

وأضاف النيل:

“المفترض أن تكون المدارس في دوامها الطبيعي، خاصة مع عدم وجود أي ظروف استثنائية في المحلية أو الولاية تبرر هذا الإجراء” مشيرًا إلى أن القرار يُعد سابقة خطيرة تُهدد استقرار العملية التعليمية.

من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن غضبهم من القرار، معتبرين أنه حرمان صريح من حق التعليم”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من أعباء الأسر. وطالبوا بتحرير تحقيق عاجل لكشف الملابسات، وإعادة فتح المدرسة فورًا.

وفي تطور متصل، كشف مصدر مطلع لـ(التيار)أن المجلس التربوي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الرقابية، مؤكدًا أن الإغلاق “يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية”.

التيار