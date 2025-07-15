عرمان .. قررنا عدم المشاركة فى العملية السياسية لتحالف “صمود “

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي إنها دفعت بمذكرة لرئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عبدالله حمدوك وقيادة التحالف.

وأوضحت الحركة في بيان أنها لا تعتزم المشاركة في العملية السياسية الراهنة بما فيها المائدة المستديرة والأجهزة التنفيذية لتحالف “صمود” وأضافت “ندرك أهمية صمود، وفي نفس الوقت ندرك أهمية تطويرها وإصلاحها والوصول لأوسع جبهة معادية للحرب والآراء التي عبرنا عنها في مذكرتنا هي نفس آراءنا التي طرحناها داخل التحالف ولا نشعر بأي حرج لطرحها على الرأي العام”،

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