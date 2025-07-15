بعد توقفها لمدة خمسة أعوام استئناف العمل بمحطة كلانايب للكهرباء ببورتسودان

تم اليوم بمحطة توليد كهرباء كلانايب بولاية البحر الاحمر تدشين استئناف بداية العمل بالمحطة بحضور وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس محي الدين النعيم وناظر قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة وعدد من وكلاء النظارات بولاية البحر الأحمر .

وقال ممثل إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة والنفط الدكتور مضوي إن المشروع مهم للسودان عامة وبورتسودان خاصة وإن الكهرباء أصبحت شريان الحياة في مختلف المجالات، مؤكدا أن المسؤولية المجتمعية ستكون حاضرة خاصة في حل مشكلة المياه .

وجدد الناظر علي محمود ناظر قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة وقوفهم خلف القوات المسلحة للحفاظ على البلاد من كل المهددات الداخلية والخارجية مشيرا إلى أن مشروع كهرباء كلانايب مشروع قومي ويجب أن تكون الاستفادة منه قومية وأن يتم تنفيذ برامج مشروعات تنموية ضمن المسؤولية المجتمعية .

واكد الاستعداد لتنفيذ أي مشروع قومي في مناطق الأمرأر وأن الجميع يرحب بمشروعات قومية تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية محييا كل الذين يعملون في مشروع كهرباء كلانايب .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للطاقة والهندسة المهندس علاء الدين عثمان، قال إن توقف المشروع فترة طويلة كان له الأثر السلبي، مؤكدا بذل كل الجهود حتى يرى المشروع النور قريبا مثمنا جهود وزارة الطاقة والنفط ووزارة المالية حيث كان لهم جهد كبير في تذليل العقبات .

اما العمدة عمر محمد هيكل قال إن هذا المشروع يمثل عهدًا جديدًا في التنمية المتوازنة في مناطق تعاني من عدم توفر الخدمات الأساسية وأنه مشروع قومي وكان الجهد الشعبي كبيرًا في أن يرى المشروع النور مشيدا بجهود الجميع .

ممثل لجنة إسناد وتشغيل محطة كلانايب علي عبد الرحمن بلال قال إن استئناف العمل التحضيري لمحطة كلانايب يمثل خطوة مهمة من أجل تحقيق التنمية التي لا تقوم إلا بتكاتف الجميع، مشيرا إلى أن العزيمة أسهمت في تذليل المعوقات التي كانت تعترض المشروع الاقتصادي الهام، مشيدا بجهود كل الذين كان لهم القدح المعلى في العمل بالمشروع القومي، مؤكدا أن اللجنة ستظل حاضرة حتى يرى المشروع النور قريبا .

وتجدر الاشارة الى ان محطة كلانايب للكهرباء تقع بمنطقة كلانايب بولاية البحر الأحمر وتهدف إلى توفير الكهرباء لولاية البحر الأحمر وبقية السودان وهي محطة قومية .

وتوقف العمل فيها قبل خمسة أعوام نتيجة عدم توفير بنود الدعم والالتزامات المالية من المانحين، إلا أن جهودًا بذلتها الحكومة مؤخرا نجحت في توفير مطلوبات إعادة العمل من جديد حيث توفرت المعينات بنسبة تزيد على تسعين في المئة وبدأ العمل الرسمي فيها بحضور وكيل وزارة الطاقة والنفط الدكتور محي الدين النعيم وقادة الإدارة الأهلية ومدير الشركة وعدد من قادة الوزارة .

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