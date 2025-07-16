وزير الداخلية يتفقد إدارتى الجوازات والسجل المدنى ويؤكد على ضرورة عودة الخدمات الهجرية سريعا للمواطنين

وقف الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الثلاثاء على الترتيبات الإدارية والفنية لإدارتى السجل المدنى والجوازات خلال زيارته التفقدية اليوم بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية.

وزير الداخلية تلقى تنويرا متكاملا عن سير العمل بالادارة العامة للسجل المدنى قدمه اللواء شرطة/ خوجلى خيرالله مدير دائرة الشئون العامة بالادارة العامة للسجل المدنى إستعرض خلاله خطة العمل الخاصة باعادة تأهيل المبانى وأعمال الصيانة بجانب الدراسة الخاصة بمركز البيانات فضلا عن إعادة خدمات الكهرباء والشبكات والتى تسيير وفق الخطط الموضوعة

فيما اكد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد فضل المولى مدير دائرة الاجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة عن إكتمال العمل بمركز ابوأدم لتقديم خدمات الجوازات والسجل المدنى لمواطنى المنطقة ، خاصة بعد إكتمال وتشغيل مراكز الحلفايا وكررى والبدء فى مراكز بحرى وشرق النيل