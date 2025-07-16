المجلس القومي للأدوية بالقضارف يصدر توجيهات بشأن تشغيل الكوادر بالصيدليات الخاصة

أصدر المجلس القومي للأدوية والسموم فرع ولاية القضارف الثلاثاء إعلانًا مهمًا دعا فيه أصحاب الصيدليات الخاصة إلى الالتزام بعدم تشغيل أي كادر لا يحمل شهادة معتمدة من المجلس الطبي السوداني أو مجلس المهن الطبية والصحية.

وأوضح المجلس في إعلانه أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم العمل الصيدلاني وضمان تقديم خدمات صحية وصيدلانية آمنة ووفق المعايير المهنية المعتمدة، مؤكدًا أن مخالفة هذا التوجيه سيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المجلس الرامية إلى ضبط سوق العمل الصيدلاني ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الرقابة وضمان ممارسة المهن الصحية بواسطة كوادر مؤهلة ومرخصة.