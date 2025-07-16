تنفيذ مشروعات للوقاية من نواقل الامراض بمراكز النازحين بالفاشر

شهد المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور ، ومفوض العون الانساني ، ومدير مشروع المياه والإصحاح ، وممثل المدير العام لوزارة التربية والتعليم ، ومدير صحة البيئة ورقابة الأغذية بوزارة الصحة ، ومدير الخدمات الصحية بمحلية الفاشر ، وفريق من منظمة تباشير للعون والتنمية شهدوا الثلاثاء بمركزين من مراكز إيواء النازحين بالفاشر إفتتاح عدد من المراحيض التي شيدتها منظمة تباشير بالمواد الثابتة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومشروع المياه والإصحاح بدعم من اليونسيف وبتمويل من المفوضية الأوربية للمساعدات الانسانية والحماية المدنية. في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ومشروع المياه والإصحاح ، والمنظمات الوطنية والأممية العاملة في مجال المياه والإصحاح البيئي.

واشار المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، الدكتور إبراهيم عبدالله خاطر، في كلمته بهذه المناسبة أن المشروعات الوقائية ومحاربة ظاهرة التبرز في العراء تعد أهم المشروعات الوقائية في الوقت الراهن بسبب النزوح المستمر ، بجانب انها تتسق مع خطة الوزارة الرامية للوقاية من خطر إنتشار الامراض، خاصة وباء الكوليرا التي بدأت تظهر في بعض المحليات.