لجنة طوارئ الموسم الزراعي بسنار تطمئن على توفير الجازولين والتقاوي

عقدت لجنة طوارئ الموسم الزراعي بولاية سنار اجتماعها الأول الثلاثاء، برئاسة والي الولاية، اللواء الركن معاش الزبير حسن السيد، رئيس اللجنة.

وتداول الاجتماع، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي، حول عدة محاور تهدف إلى ضمان نجاح العمليات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بالولاية.

وناقش الاجتماع موقف تمويل الجازولين للمرحلة الأولى من العمليات الزراعية، والتقاوي، والأسمدة، والمبيدات، مؤكدا على أهمية توفيرها بكميات كافية وفي التوقيتات المناسبة.

وناقش الاجتماع التحسب والتأهب لمواجهة أي طارئ خلال العمليات الجارية .

قال رئيس اتحاد المزارعين بالولاية الأستاذ جعفر على يوسف إن الاجتماع أطمأن على أنسياب جازولين الزراعة بفروع البنك الزراعي إضافة للترتيب لعمل استضافة لوقود الزراعة على محطات وقود غير الشركة المتعاقد معها لتسريع وتيرة عمليات التمويل خاصة للمناطق التي تنعزل بسبب الأمطار .

وأشار جعفر إلى أن هنالك ترتيبات تجري مع بنك السودان والمحفظة الزراعية لتوفير التقاوي والمبيدات والأسمدة .

فيما أوضح مدير البنك الزراعي قطاع سنار النيل الأزرق الدكتور عبد الله الطويل أن عمليات تمويل الوقود تسير بصورة جيدة وبشر المزارعين بتواصل العمل خلال عطلتي الجمعة والسبت بالبنك .

وأشار إلى أن عمليات تمويل الجازولين خلال يومين وصلت ل80 ألف جالون.