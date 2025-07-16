“التبليغ الفوري”.. مجلس حكومة ولاية شمال كردفان يعتمد قرار مزاولة العاملين للعمل بجميع المؤسسات

تراس الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي ولاية شمال كردفان الاجتماع الدوري رقم 27 لمجلس حكومة ولاية شمال كردفان بقاعة المجلس .

وأوضح الدكتور الأمين شايب محمد حريكة الأمين العام لحكومة الولاية في تصريح له أن الاجتماع تداول عددًا من الموضوعات أهمها مزاولة العاملين للعمل بالولاية، من خلال التقرير الذي قدمه الأستاذ الهادي ناصر المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف .

حيث اعتمد المجلس قرار مزاولة العاملين للعمل بالولاية والتبليغ الفوري لوحداتهم ومواقع العمل، واعتماد الفترة من 15 وحتى 31 من شهر يوليو الجاري 2025 فترة لتوفيق الأوضاع والاستعداد للانخراط في العمل بالوحدات والمحليات، على أن تكون الفترة من الأول من أغسطس إلى 15 من شهر سبتمبر 2025 لتوفيق الأوضاع في الإجازات القانونية وتطبيق لوائح الخدمة المدنية .

وأضاف الأمين العام لحكومة الولاية أن المجلس وقف على بداية امتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت اليوم في المجموعة ب 1، من خلال التنوير الذي قدمه الأستاذ وليد محمد حسن المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف، واطمأن المجلس على بدايتها.

كما اطمأن مجلس الحكومة أيضًا على الوضع الصحي الراهن بالولاية خاصة موقف وباء الكوليرا، من خلال التقرير الذي قدمته الدكتورة إيمان مالك الوزيرة المكلفة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث تشهد حالات الكوليرا بالولاية انخفاضًا ملحوظًا وتناقصًا في مراكز العزل من 69 مركزًا إلى 19 مركزًا .