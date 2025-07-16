للسودانيين .. منح يابانية لنيل درجة الدكتوراة في العلوم التطبيقية والهندسة

التقى السفير الريح حيدوب، سفير السودان لدى اليابان، أمس الأول بالسيد هاشيموتو توشياكي، رئيس مؤسسة Matsumae اليابانية الخيرية المتخصصة في تقديم وتمويل منح كاملة لنيل درجة الدكتوراة، خاصة في العلوم التطبيقية والهندسة والطب.

وتُعد مؤسسة ماتسومي من أكبر المؤسسات الخيرية اليابانية التي تقدم منحًا دراسية للطلاب الأجانب في مجالات مختلفة منذ أكثر من خمسين عامًا، وقد سبق أن قدمت منحًا دراسية كاملة لعشرة سودانيين حصلوا على درجة الدكتوراة في اليابان في مجالات مختلفة من العلوم التطبيقية والهندسة .

من جانبه شكر السيد السفير مؤسسة ماتسومي على جهودها المتواصلة في خدمة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة للشعوب عبر هذه المنح العلمية المميزة، ووعد بالتواصل مع وزارة التعليم والبحث العلمي والجامعات السودانية وتشجيعهم على التقديم لهذه المنح الدراسية للاستفادة من التجربة اليابانية البحثية والعلمية المتميزة .