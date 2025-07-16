جامعة القضارف .. الدراسة والاستعدادات للامتحانات

عقد مجلس عمداء جامعة القضارف اجتماعه الدوري صباح الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة، برئاسة بروفيسور ابتسام الطيب الجاك، مدير الجامعة، وذلك لمناقشة سير العملية الأكاديمية والاستعدادات الجارية لانطلاقة الامتحانات بعدد من كليات الجامعة.

وأشادت مدير الجامعة، بروفيسور ابتسام الطيب الجاك، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات الكليات والعاملين بها لضمان استقرار الدراسة وانتظام الامتحانات، مثمنة التزامهم المتواصل في تهيئة البيئة الجامعية الملائمة.

واستعرض دكتور إيدام محمد علي شقوره، وكيل الجامعة، تقريراً مفصلاً عن الأداء الإداري والمالي خلال الفترة الماضية، مبيناً أن التسيير يتم وفق خطط تشغيلية محكمة، تراعي أولويات دعم الاستقرار الأكاديمي، وصيانة المرافق، والإيفاء باستحقاقات العاملين.

كما قدّم عمداء الكليات تقارير مفصلة حول سير الدراسة والترتيبات الجارية لبداية الامتحانات فيما تبقى من العام الدراسي الجاري، مشيرين إلى اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة.

وفي السياق ذاته، عرض أمين الشؤون العلمية، دكتور رفعت عيسى عوض الطاهر، تقريراً شاملاً حول جهود الأمانة في الجوانب الأكاديمية والإدارية خلال الفترة السابقة.