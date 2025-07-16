دنقلا.. الاهتمام بتطوير المنشآت السياحية

واشار في تصريح (لسونا) الى أن المجلس شرع في تنفيذ توجيهات والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد الخاصة بتطوير وترقية العمل السياحي، والتي من بينها تأثيث وتأهيل مجمع حضارة كرمة، ومراجعة وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما الشراكة الموقعة مع مجموعة محجوب أولاد، في إطار خطة المجلس الكاملة استعدادًا للموسم السياحي القادم والاحتفال باليوم العالمي للسياحة.