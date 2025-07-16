سياسية
دنقلا.. الاهتمام بتطوير المنشآت السياحية
اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالولاية الشمالية الدكتور الصادق عوض محمد عبد الرسول مواصلة جهود المجلس وحرصه على تطوير المنشآت السياحية بالولاية .
واشار في تصريح (لسونا) الى أن المجلس شرع في تنفيذ توجيهات والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد الخاصة بتطوير وترقية العمل السياحي، والتي من بينها تأثيث وتأهيل مجمع حضارة كرمة، ومراجعة وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما الشراكة الموقعة مع مجموعة محجوب أولاد، في إطار خطة المجلس الكاملة استعدادًا للموسم السياحي القادم والاحتفال باليوم العالمي للسياحة.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في مجال الخدمات والمشروعات السياحية بعدد من محليات الولاية، بجانب فتح وتنشيط السياحة مع جمهورية مصر العربية عبر رجال الأعمال المصريين والشركات السياحية المصرية، فضلًا عن الاهتمام بالإعلام والترويج السياحي، وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بقطاع السياحة بالولاية الشمالية.
سونا