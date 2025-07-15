الاعيسر: عقدت العزم، أمام الله وضميري، على أن أكون خادماً لهذا الوطن العزيز

منذ أن شُرفت بخوض غمار العمل العام، عقدت العزم، أمام الله وضميري، على أن أكون خادماً لهذا الوطن العزيز، ناذراً كل جهدي لفائدة شعبه وجيشه، مخلصاً في السعي، صادقاً في النية، لا أبتغي جزاءً ولا شكوراً، بل رضا الله أولاً، وحملت في قلبي عهداً قديماً لا ينكسر هدفه خدمة الصالح العام، وما يعود بالنفع والخير على البلاد والعباد. وسيظل هذا العهد محفوراً في أعماقي، ما دام في القلب نبض، وفي الروح حياة.

اليوم، أجدد شكري وامتناني لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، ولرئيس الوزراء، وللشعب السوداني الوفي، ولجيشنا الأمين، على تجديدهم الثقة في شخصي المتواضع لتولي مهام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة مرة أخرى، لتكملة ما بدأته خلال الأشهر القليلة الماضية من مشروعات قيد التنفيذ والإنشاء.

ومع هذا التكليف الجديد أستشعر جسامة الأمانة، وعِظم المسؤولية، وأسأل الله أن يوفقني في حمل هذه الأمانة الوطنية كما ينبغي، وبما يليق بثقة الحكومة، وكرامة الوطن وأهله، وتطلعات الشعب السوداني العظيم إلى مستقبل أكثر إشراقاً، وثقافة أكثر رسوخاً، وصورة أبهى تليق بالسودان ومكانته وشعبه العظيم.

بإذن الله تعالى، أبدأ مع رفاقي المسؤولين في هذه الوزارة تنفيذ الخطط الثقافية والإعلامية والسياحية من جديد، ونركّز، بالتعاون مع زملائي الوزراء، على القضايا الوطنية المهمة، وعلى رأسها إعادة المدنيين إلى منازلهم، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعمار المؤسسات، وطيّ صفحة التجاذبات، واضعين نصب أعيننا كيفية تحقيق كل أهداف الأمة السودانية بكل تجرد ووفاء وإخلاص.

قال تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.

صدق الله العظيم.

الثلاثاء 15 يوليو 2025م

خالد الإعيسر