ريهانا: أبنائي يعشقون الموسيقى ولا أعلم إن كان ذلك بسببي أم بسبب روكي

في لقاء أجرته الفنانة العالمية ريهانا على السجادة الزرقاء خلال العرض الأول لفيلم Smurfs في مدينة لوس أنجلوس يوم الأحد، 13 يوليو 2025، تحدثت عن أبنائها RZA، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وRiot، البالغ من العمر 23 شهراً، مشيرة إلى أن كليهما يُظهران شغفًا واضحًا بالموسيقى.

قالت ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، لموقع E! News:

“كلاهما يحب الموسيقى. الأمر مذهل حقًا، وأحيانًا أسأل نفسي: هل هذا مني أم من روكي؟ فهما يعشقان الآلات الموسيقية ويبدوان مندمجين تمامًا مع الإيقاع.”

كما أوضحت أن ابنها الأصغر Riot لديه ميل خاص للارتجال الموسيقي (freestyle)، وأضافت مازحة:

“هذا بالتأكيد من تأثير روكي، وليس مني.”

تنتظر مولودها الثالث… والاسم يبدأ بحرف “R”

في حديثٍ سابق مع Entertainment Tonight، كشفت ريهانا أن المولود القادم سيحمل اسمًا يبدأ بحرف “R”، مثل شقيقيه، وقالت:

“هذه من الأمور القليلة التي لا نختلف بشأنها أنا وروكي!”

وقد أعلن الثنائي عن حمل ريهانا بطفلهما الثالث خلال ظهورها في مدينة نيويورك في مايو الماضي، وأكّد روكي الخبر على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2025.

في مقابلة أخرى على السجادة الحمراء مع Extra، أكّدت ريهانا أن طفليها يشعران بالحماسة تجاه انضمام فرد جديد إلى العائلة، وقالت:

“إنهما في غاية السعادة، وكأنهما في انتظار مهمة جديدة.”

وعندما سُئلت عن جنس الجنين، قالت ريهانا بصراحة:

“لطالما رغبت في إنجاب فتاة، ولكن… الله أعلم، وأنا أحب أولادي كثيرًا.”

ريهانا وA$AP Rocky يتشاركان في تربية طفليهما منذ بداية علاقتهما في عام 2020، ويبدو أن الأسرة على موعد مع فصل جديد مليء بالحب والموسيقى.

صدى البلد