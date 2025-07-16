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شاهد بالفيديو.. الحسناء “منوش” تواصل لفت أنظار جمهور مواقع التواصل بالسودان بتفاعلها من إحدى أغنيات الفنان حسين الصادق

2025/07/16
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عادت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل “منوش” للفت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء التي ظهر خلاف كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي حول هويتها وهي تتفاعل مع إحدى الأغنيات.

https://www.facebook.com/reel/916651060454592

نجمة السوشيال ميديا التي تسمي نفسها باسم (منوش التشادية) تفاعلت وتمايلت في الرقص مع أغنية الفنان السوداني, الشاب حسين الصادق “السمحات”, وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل الجمهور المتابع لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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